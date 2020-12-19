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У Туреччині вибухнув кисневий апарат у відділенні з хворими COVID-19, є загиблі

Новость на русском → Газіантеп, Субота 19 грудня 2020 08:58
У Туреччині вибухнув кисневий апарат у відділенні з хворими COVID-19, є загиблі Фото: місце вибуху (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини вибухнув кисневий апарат. Щонайменше вісім людей стали жертвами вибуху.

Про це повідомляє Anadolu.

Вибух стався у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепа. Дані про потерпілих не наводяться.

Повідомляється, що 7 людей загинули в відділенні реанімації, ще одна людина померла під час переведення в іншу лікарню. Вік загиблих складає від 56 до 85 років. 14 інших пацієнтів відділення перевели в інші лікарні, здатні приймати інфікованих COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській області стався вибух на газорозподільному пункті. Тоді загинули троє людей.

Також повідомлялося, що на початку жовтня у Львові стався вибух у багатоповерхівці через витік газу.

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