RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Києва спецназ зі стріляниною провів затримання

Автор: РБК-Україна

У вівторок увечері, 13 жовтня, в Києві на Майдані Незалежності спецназ провів операцію по затриманню злочинців. Також в центрі міста були чутні постріли.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Тільки що в самому серці міста - на Майдані Незалежності, правоохоронці-спецназівці когось затримували. Кажуть, що навіть було чути постріли", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна звернулася за коментарем в поліцію Києва. Подробиці будуть відомі найближчим часом.

Популярні новини

Фото: затримання в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, в Києві на Подолі був затриманий чоловік, який підпалив будинок. Також він розбив цеглою скла в автомобілях.

Крім того, у Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною. Одного з них затримали і повідомили про підозру.

Додамо, що у Києві мотоцикліст стріляв по перехожих. Зловмисника затримала поліція, у нього знайшли пістолет.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні невідомий влаштував стрілянину на набережній парку і зник на автомобілі. На місці події перехожі виявили пораненого.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївЗадержание