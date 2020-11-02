У центрі Києва чоловік погрожує підірвати кафе

У центрі Києва чоловік погрожує підірвати заклад громадського харчування. На місце події виїхав патруль поліції.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Печерському управлінні поліції міста Києва.
На даний момент інформація про інцидент уточнюється.
Правоохоронці обіцяють повідомити деталі пізніше.
Оновлено 17:53. Як повідомили у поліції, в ресторан на бульварі Лесі Українка зайшов чоловік і почав погрожувати персоналу, підірве заклад.
За попередньою інформацією правоохоронців, у чоловіка не виявлено жодних вибухових пристроїв, проте поліція продовжує ретельну перевірку приміщення та прилеглу територію.
Порушником виявився уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження.
Інцидент зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.
"Після перевірки буде дана правова кваліфікація цієї події", - йдеться в повідомленні поліції.
Нагадаємо, 1 листопада у Києві повідомили про мінування мосту Патона. Рух по мосту було обмежено. Пізніше поліція затримала "мінера".
Крім того, 25 жовтня у день проведення місцевих виборів поліція отримала вісім повідомлень про замінування виборчих дільниць.