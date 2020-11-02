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У центрі Києва чоловік погрожує підірвати кафе

Автор: РБК-Україна

У центрі Києва чоловік погрожує підірвати заклад громадського харчування. На місце події виїхав патруль поліції.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Печерському управлінні поліції міста Києва.

На даний момент інформація про інцидент уточнюється.

Правоохоронці обіцяють повідомити деталі пізніше.

Оновлено 17:53. Як повідомили у поліції, в ресторан на бульварі Лесі Українка зайшов чоловік і почав погрожувати персоналу, підірве заклад.

За попередньою інформацією правоохоронців, у чоловіка не виявлено жодних вибухових пристроїв, проте поліція продовжує ретельну перевірку приміщення та прилеглу територію.

Порушником виявився уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження.

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Інцидент зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

"Після перевірки буде дана правова кваліфікація цієї події", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, 1 листопада у Києві повідомили про мінування мосту Патона. Рух по мосту було обмежено. Пізніше поліція затримала "мінера".

Крім того, 25 жовтня у день проведення місцевих виборів поліція отримала вісім повідомлень про замінування виборчих дільниць.

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