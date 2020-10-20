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Тіхановська оголосила дедлайн правоохоронцям для переходу на бік народу

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 20 жовтня 2020 09:54
Тіхановська оголосила дедлайн правоохоронцям для переходу на бік народу Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до правоохоронців. Вона закликала їх до 25 жовтня стати на бік народу.

Про це повідомляє прес-служба опозиціонерки.

За її словами, відповідальність понесуть персонально ті, хто скоював злочини, поголовної люстрації не буде.

"У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв'яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас давав білорусам. До народного ультиматуму залишилося 5 днів", - заявила вона.

Тіхановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Зазначимо, в МВС Білорусі пообіцяли, що силовики будуть "гуманно" застосовувати табельну зброю проти мітингувальників, якщо вони будуть чинити активний опір.

Раніше про готовність застосовувати вогнепальну зброю проти мирних протестувальників заявляли у міліції Мінська.

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