Тіхановська оголосила дедлайн правоохоронцям для переходу на бік народу

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до правоохоронців. Вона закликала їх до 25 жовтня стати на бік народу.

Про це повідомляє прес-служба опозиціонерки.

За її словами, відповідальність понесуть персонально ті, хто скоював злочини, поголовної люстрації не буде.

"У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв'яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас давав білорусам. До народного ультиматуму залишилося 5 днів", - заявила вона.

Тіхановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Зазначимо, в МВС Білорусі пообіцяли, що силовики будуть "гуманно" застосовувати табельну зброю проти мітингувальників, якщо вони будуть чинити активний опір.

Раніше про готовність застосовувати вогнепальну зброю проти мирних протестувальників заявляли у міліції Мінська.