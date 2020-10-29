Теракт в Ніцці і напад на поліцейських: що зараз відбувається у Франції

У Франції невідомий скоїв теракт в Ніцці, в результаті якого загинули троє людей. Також в Авіньйоні ще один чоловік напав з ножем на поліцейських.

Про це повідомляє BFM.TV.

В церкві Нотр-Дам в Ніцці сьогодні стався напад на людей. В результаті одна з жертв була обезголовлена. Ще в однієї людини - перерізане горло. Місцева влада називає те, що сталось, терактом.

French prosectors have opened a terror probe after a knife attack in Nice. One woman is reported to have been beheaded and a further two people killed. Several others have been injured. pic.twitter.com/86hFbQeCl7 — DW News (@dwnews) October 29, 2020

Рада мусульман Франції засудила теракт і в знак жалоби закликала місцевих віруючих скасувати всі урочистості на честь свята Мавлід - святкування дня народження пророка Мухаммеда. У місті Ніцца поки тимчасово закрили всі храми.

Також у місті було чутно вибухи. За даними поліції, їх виробляє підрозділ по розмінуванню.

Місцева влада повідомила, що поліція затримала нападника. При затриманні він отримав поранення і його відвезли медики.

Настоятель парафії повідомив, що їх попереджали про можливий напад протягом двох або трьох днів. Однак, він думав, що їх це омине.

Фото: ситуація в Ніцці (twitter.com/Gajraj_Vivek)

Після цього відбувся ще один ножовий напад у Франції. В Авіньйоні невідомий напав з ножем на поліцейських. Він кричав "Аллах Акбар". Поліцейські його ліквідували.

При МВС Франції створили кризовий штаб через теракт в Ніцці. Президент Франції Еммануель Макрон вже прямує в цей штаб. Національна прокуратура почала розслідувати те, що сталось.

Депутат парламенту від департаменту Приморські Альпи Ерік Сіотті заявив, що країні потрібно почати приймати радикальні заходи, щоб викорінити радикальний ісламізм.

"Нам потрібно виграти війну проти ісламізму. Якщо цього не зробити, то Франція в результаті сама перетвориться на ісламістську республіку", - сказав він.

У світі озвучили низку заяв у зв'язку з нападами у Франції. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вражена розправою в Ніцці.

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив співчуття. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте засудив напад у Ніцці.

Президент Європейського парламенту Девід Сассолі закликав європейців "об'єднатися проти насильства і тих, хто намагається розпалити і поширювати ненависть".

До цього у Франції вбили вчителя історії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. У цій справі затримали понад 10 осіб.

Президент Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції. Він назвав подію "ісламським терактом".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган порадив Макрону "лікувати психіку" через його заяви щодо ісламу. У відповідь Франція оголосила про відкликання свого посла з Туреччини.