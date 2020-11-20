У Тбілісі озброєний чоловік взяв в заручники 9 осіб

У Тбілісі (Грузія) невідомий озброєний чоловік узяв в заручники 9 осіб у будівлі мікрофінансової організації на проспекті Церетелі. На цей час вся територія оточена поліцією.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, в даний час правоохоронці проводять усі необхідні слідчі та оперативні заходи.

ЗМІ пишуть, що, за словами очевидців, нападників було п'ятеро і вони озброєні гранатами. Крім того, за даними "Руставі 2", двох заручників вже відпустили.

Нагадаємо, в жовтні в грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік захопив заручників у банку. Тоді один із заручників зв'язався з телекомпанією "Мтавари" і в прямому ефірі озвучив вимоги зловмисника.

Крім того, раніше повідомлялося, що на початку серпня у французькому місті Гавр чоловік захопив заручників в одному з відділень банку. Чоловік тримав заручників близько шести годин, після чого його затримали.