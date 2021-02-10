Ситник: НАБУ проводить обшуки в "Енергоатомі". Вони пов'язані з продажем електроенергії

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в центральному офісі держпідприємства "НАЕК" Енергоатом ". Вони пов'язані з продажем електроенергії.

Про це в ході брифінгу повідомив глава НАБУ Артем Ситник.

"Це (обшуки, - ред.) відповідає дійсності. Відбуваються обшуки, санкціоновані Антикорупційним судом. Щоб не розголошувати таємницю досудового розслідування, можна сказати те, що ця справа дійсно стосується продажу електроенергії ряду комерційних структур", - зазначив він.

Ситник розповів також і про причини початку розслідування.

"Саме розслідування було розпочато, тому що... є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії. Формуються квоти таким чином, щоб їх можна було викупити окремим споживачам електроенергії", - сказав глава бюро.

Він зазначив, що це суттєвим чином впливало на формування ціни на електроенергію.

"Відповідно можна говорити про потенційні збитки державі внаслідок того, що держава продає електроенергію за завідомо заниженими цінами. За результатами обшуків, розслідування будуть прийматися певні рішення", - підсумував Ситник.

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