Сытник: НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме". Они связаны с продажей электроэнергии

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе госпредприятия "НАЭК "Энергоатом". Они связаны с продажей электроэнергии.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава НАБУ Артем Сытник.

"Это (обыски, - ред.) соответствует действительности. Происходят обыски, санкционированные Антикоррупционным судом. Чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, можно сказать, что это дело действительно касается продажи электроэнергии", - отметил он.

Сытник рассказал также и о причинах начала расследования.

"Само расследование было начато, потому что... есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии. Формируются квоты таким образом, чтобы их можно было выкупить отдельным потребителям электроэнергии", - сказал глава бюро.

Он отметил, что это существенным образом влияло на формирование цены на электроэнергию.

"Соответственно можно говорить о потенциальном ущербе государству в результате того, что государство продает электроэнергию по заведомо заниженным ценам. По результатам обысков, расследования будут приниматься определенные решения", - подытожил Сытник.