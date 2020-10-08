Під Сумами стався викид аміаку: загрози немає, але відкрито справу

У Сумській області поблизу залізничної станції Торопилівка в результаті розгерметизації цистерни стався викид аміаку. При цьому концентрація аміаку в повітрі знаходиться в межах норми.

Про це повідомили в Сумській облдержадміністрації.

Інцидент стався 7 жовтня. На місце інциденту одразу виїхали представники поліції, лабораторного центру і рятувальники.

"За інформацією директора лабораторного центру Володимира Збаражського, концентрація аміаку в повітрі є гранично допустимою і не несе загрози життю та здоров'ю мешканців Степанівки або інших населених пунктів області", - повідомили в ОДА.

При цьому у прокуратурі Сумської області повідомили, що за фактом викиду аміаку правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд зобов'язав підприємства готувати щорічні звіти про викиди парникових газів.

Також повідомлялося, що рік тому поблизу аеропорту "Бориспіль" стався викид у повітря шкідливих речовин. Тоді за медичною допомогою звернулися близько 50 осіб. Поліція відкрила справу.