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Під Сумами стався викид аміаку: загрози немає, але відкрито справу

Новость на русском → Торопилівка, Четвер 08 жовтня 2020 11:59
Під Сумами стався викид аміаку: загрози немає, але відкрито справу Фото: цистерна (wikiwand com)
Автор: Игорь Литвиненко

У Сумській області поблизу залізничної станції Торопилівка в результаті розгерметизації цистерни стався викид аміаку. При цьому концентрація аміаку в повітрі знаходиться в межах норми.

Про це повідомили в Сумській облдержадміністрації.

Інцидент стався 7 жовтня. На місце інциденту одразу виїхали представники поліції, лабораторного центру і рятувальники.

"За інформацією директора лабораторного центру Володимира Збаражського, концентрація аміаку в повітрі є гранично допустимою і не несе загрози життю та здоров'ю мешканців Степанівки або інших населених пунктів області", - повідомили в ОДА.

Під Сумами стався викид аміаку Під Сумами, на станції Торопилівка, що у Степанівці, стався викид аміаку. Факт викиду підтвердив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександр Мілаш. Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко розказала, що сталася розгерметизація залізничної цистерни. . Фахівці ДСНС повідомили в Держпродспоживлужбу, що небезпечних концентрацій аміаку на місці розгерметизації не виявили, сказала Тищенко. Працівники управління Держпродспоживслужби спільно з обласним лабораторним центром наразі працюють на місці аварії і проводять заміри, щоб визначити, чи існує небезпека для людей. Відео, на якому, ймовірно, зняли момент викиду, виклали в Instagram близько 13 години 7 жовтня.

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При цьому у прокуратурі Сумської області повідомили, що за фактом викиду аміаку правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд зобов'язав підприємства готувати щорічні звіти про викиди парникових газів.

Також повідомлялося, що рік тому поблизу аеропорту "Бориспіль" стався викид у повітря шкідливих речовин. Тоді за медичною допомогою звернулися близько 50 осіб. Поліція відкрила справу.

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