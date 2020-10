Під Сумами стався викид аміаку: загрози немає, але відкрито справу

Під Сумами стався викид аміаку Під Сумами, на станції Торопилівка, що у Степанівці, стався викид аміаку. Факт викиду підтвердив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександр Мілаш. Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко розказала, що сталася розгерметизація залізничної цистерни. . Фахівці ДСНС повідомили в Держпродспоживлужбу, що небезпечних концентрацій аміаку на місці розгерметизації не виявили, сказала Тищенко. Працівники управління Держпродспоживслужби спільно з обласним лабораторним центром наразі працюють на місці аварії і проводять заміри, щоб визначити, чи існує небезпека для людей. Відео, на якому, ймовірно, зняли момент викиду, виклали в Instagram близько 13 години 7 жовтня.

