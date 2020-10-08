Под Сумами произошел выброс аммиака: угрозы нет, но открыто дело

В Сумской области вблизи железнодорожной станции Торопиловка в результате разгерметизации цистерны произошел выброс аммиака. При этом концентрация аммиака в воздухе находится в пределах нормы.

Об этом сообщили в Сумской облгосадминистрации.

Инцидент произошел 7 октября. На место инцидента сразу выехали представители полиции, лабораторного центра и спасатели.

"По информации директора лабораторного центра Владимира Збаражского, концентрация аммиака в воздухе есть предельно допустимой и не несет угрозы жизни и здоровью жителей Степановки или других населенных пунктов области", - сообщили в ОГА.

При этом в прокуратуре Сумской области сообщили, что по факту выброса аммиака правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство обязало предприятия готовить ежегодные отчеты о выбросах парниковых газов.

Также сообщалось, что год назад вблизи аэропорта "Борисполь" произошел выброс в воздух вредных веществ. Тогда за медпомощью обратились около 50 человек. Полиция открыла дело.