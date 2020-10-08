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Под Сумами произошел выброс аммиака: угрозы нет, но открыто дело

Новина українською → Торопиловка, Четверг 08 октября 2020 11:59
Под Сумами произошел выброс аммиака: угрозы нет, но открыто дело Фото: цистерна (wikiwand com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Сумской области вблизи железнодорожной станции Торопиловка в результате разгерметизации цистерны произошел выброс аммиака. При этом концентрация аммиака в воздухе находится в пределах нормы.

Об этом сообщили в Сумской облгосадминистрации.

Инцидент произошел 7 октября. На место инцидента сразу выехали представители полиции, лабораторного центра и спасатели.

"По информации директора лабораторного центра Владимира Збаражского, концентрация аммиака в воздухе есть предельно допустимой и не несет угрозы жизни и здоровью жителей Степановки или других населенных пунктов области", - сообщили в ОГА.

Під Сумами стався викид аміаку Під Сумами, на станції Торопилівка, що в Степанівці, стався викид аміаку. Факт викиду підтвердив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександр Милаш. Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко повідомила, що сталася розгерметизація залізничної цистерни. . Фахівці ДСНС повідомили в Держпродспоживлужбу, що небезпечних концентрацій аміаку на місці розгерметизації не виявили, сказала Тищенко. Працівники управління Держпродспоживслужби спільно з обласним лабораторним центром наразі працюють на місці аварії і проводять заміри, щоб визначити, чи існує небезпека для людей. Відео, на якому, ймовірно, зняли момент викиду, виклали в Instagram близько 13 години 7 жовтня.

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При этом в прокуратуре Сумской области сообщили, что по факту выброса аммиака правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство обязало предприятия готовить ежегодные отчеты о выбросах парниковых газов.

Также сообщалось, что год назад вблизи аэропорта "Борисполь" произошел выброс в воздух вредных веществ. Тогда за медпомощью обратились около 50 человек. Полиция открыла дело.

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