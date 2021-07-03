Судно терпіло лихо в Чорному морі: РФ заявила про допомогу, коли його вже відбуксирували

Українське риболовецьке судно терпіло лихо у Чорному морі. Однак кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS".

"Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну "ОД-2592", що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії", - вказують у Міноборони.

Підкреслюється, що цю інформацію РФ поширила, коли судно вже буксирував корабель морської охорони Державної прикордонслужби України до порту приписки Очаків.

"Названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Ивановец" ЧФ та прикордонний сторожовий корабель "Безупречный" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, попри отримання сигналу "SOS", - зазначили у відомстві.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що рибалок врятував екіпаж катера морської охорони "Балаклава".

"Пост технічного спостереження "Чорноморськ" Одеського прикордонного загону зреагував на повідомлення, яке з’явилося в радіоефірі о 02:40 годині. Від екіпажу цивільного судна, що прямувало в напрямку Грузії, надійшла інформація про фелюгу, яка сигнальними ракетами передає сигнал лиха", - сказано у повідомленні.

Катер висунувся у вказаний район. Майже у 25 морських милях на південь від Тендрівської коси моряки-прикордонники виявили знеструмлене рибальське судно, що втратило керування.

"Капітан пояснив, що рибалки встановленим порядком оформили вихід на промисел з Очакова, однак за деякий час сталась технічна несправність і знеструмлене судно втратило керування. Вітром їх почало відносити у відкрите море. Екіпаж подав сигнал лиха", - інформує МВС.

Підкреслюється, що екіпаж "Балаклави" не помітив жодних російських військових чи прикордонних кораблів, які за повідомленнями деяких інформаційних ресурсів прийшли на допомогу українським рибалкам.