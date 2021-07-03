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Судно терпело бедствие в Черном море: РФ заявила о помощи, когда его уже отбуксировали

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Черное море, Суббота 03 июля 2021 12:56
Судно терпело бедствие в Черном море: РФ заявила о помощи, когда его уже отбуксировали Фото: в Минобороны Украины заявили, что корабли РФ игнорировали сигнал бедствия от украинского судна (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украинское рыболовецкое судно терпело бедствие в Черном море. Однако корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.

"Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну "ОД-2592", которое ночью 3 июля попало в аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России", - указывают в Минобороны.

Подчеркивается, что эту информацию РФ распространила, когда судно уже буксировал корабль морской охраны Государственной погранслужбы Украины в порт приписки Очаков.

"Названные в российских информационный вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", - отметили в ведомстве.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что рыбаков спас экипаж катера морской охраны "Балаклава".

"Пост технического наблюдения "Черноморск" Одесского пограничного отряда среагировал на сообщение, которое появилось в радиоэфире в 02:40 часов. От экипажа гражданского судна, направлявшегося в направлении Грузии, поступила информация о фелюге, которая сигнальными ракетами передает сигнал бедствия", - говорится в сообщении.

Катер выдвинулся в указанный район. Почти в 25 морских милях к югу от Тендровской косы моряки-пограничники обнаружили обесточенное рыболовецкое судно, потерявшее управление.

"Капитан объяснил, что рыбаки установленным порядком оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность и обесточенное судно потеряло управление. Ветром их начало относить в открытое море. Экипаж подал сигнал бедствия", - информирует МВД.

Подчеркивается, что экипаж "Балаклавы" не заметил никаких российских военных или пограничных кораблей, которые по сообщениям некоторых информационных ресурсов пришли на помощь украинским рыбакам.

Напомним, ранее РБК-Украина в региональном управлении морской охраны ДПС сообщили, что украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия. У судна отказал двигатель.

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Отказал двигатель: украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия
Отказал двигатель: украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия
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