Суд відправив винуватця в ДТП на Майдані під цілодобовий домашній арешт

Шевченківський райсуд Києва відправив цілодобовий під домашній арешт на 60 діб підозрюваного в ДТП на Майдані незалежності. Також він буде носити електронний браслет.

Про це повідомляє "Суспільне".

До суду підозрюваного Юрія Назаренка доправили на "швидкій" в супроводі правоохоронців. Під час засідання він лежав і не рухався. Водій заявив про погане самопочуття, але відповідав на питання судді.

Підозрюваний розповів, що перед посадкою в автомобіль відчував себе добре, а погіршуватися стан почав в момент повороту на Хрещатик. Тоді, за його словами, він втратив свідомість, чого раніше з ним не відбувалося. Винуватець ДТП стверджував, що не пам'ятає, що відбувалося після початку повороту біля Майдану.

Свідком Юрія Назараенка був його лікар. Він розповів, що у 66-річного пацієнта стався інсульт і його прооперували 19 жовтня. 26-го Назаренка виписали, а в п'ятницю він приїжджав на огляд. Застережень до керування авто у водія не було.

Сторона захисту зазначила, що підозрюваний повністю визнає провину і готовий виплатити компенсації постраждалим. За словами адвоката, вже зібрано 50% від суми і вона буде виплачена незалежно від того, чи буде Назаренко визнаний винним.

Нагадаємо, 30 жовтня ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП.

Близько 16:00 водій позашляховика Land Rover, втративши контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та здійснив наїзд на людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту.

Далі автомобіль врізався в рекламний щит, після чого на проїжджій частині вул. Хрещатик протаранив декілька нерухомих авто, в яких також перебували люди.

В результаті автопригоди дві жінки 1941 року народження та 1990 року народження загинули на місці події. Ще троє людей (пасажири однієї з автівок, у тому числі 5-місячна дитина) отримали травми та були госпіталізовані.