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У суботу бойовики порушили перемир'я шість разів, двоє військових поранені

Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 12 грудня, на Донбасі проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє військових отримали легкі поранення біля Золотого. Їх евакуювали до лікувального закладу.

Крім того, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь. Про порушення перемир'я збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області у п'ятницю, 11 грудня.

РБК-Україна писало, що за данними ООС, 11 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували 3 випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.

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