RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стрілянина в центрі Києва: підозрювані затримані, порушено справу

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці розшукали та затримали автомобілі, на яких сьогодні втекла група осіб, що вчинила стрілянину в Голосіївському районі Києва. З особами, які перебували в автомобілях, зараз проводять слідчі дії, встановлюється їх причетність до стрілянини.

Про це повідомила поліція Києва.

Один з автомобілів поліцейські затримали на території Києва, а інший - за межами столиці.

Слідчі Голосіївського управління поліції порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - тобто хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

"У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви цього кримінального правопорушення", - додали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася стрілянина біля забудови в Голосіївському районі. Група осіб почала стріляти в повітря, після чого зловмисники втекли з місця події на автомобілях.

Додамо, ввечері 22 лютого у Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка. Для пошуку стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію.

Нападником виявився 50-річний чоловік. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївполицияСтрільба
Читайте також
На Шулявці у Києві прорвало теплотрасу. Вода затопила перехід
З'явилося відео, як у Києві на жінку впала брила льоду
Прогноз погоди