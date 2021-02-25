Стрілянина в центрі Києва: підозрювані затримані, порушено справу

Правоохоронці розшукали та затримали автомобілі, на яких сьогодні втекла група осіб, що вчинила стрілянину в Голосіївському районі Києва. З особами, які перебували в автомобілях, зараз проводять слідчі дії, встановлюється їх причетність до стрілянини.
Про це повідомила поліція Києва.
Один з автомобілів поліцейські затримали на території Києва, а інший - за межами столиці.
Слідчі Голосіївського управління поліції порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - тобто хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
"У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви цього кримінального правопорушення", - додали в поліції.
Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася стрілянина біля забудови в Голосіївському районі. Група осіб почала стріляти в повітря, після чого зловмисники втекли з місця події на автомобілях.
Додамо, ввечері 22 лютого у Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка. Для пошуку стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію.
Нападником виявився 50-річний чоловік. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.