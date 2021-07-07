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Стрілянина в Києві: всі деталі

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. У місті введена спецоперація "Грім", до затримання стрілка залучені спецпризначенці.

Всі деталі стрілянини в Києві в матеріалі РБК-Україна.

Поліція відкрила справу

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив на брифінгу, що стрілка затримали, він зараз у відділенні поліції. Справу кваліфікували як замах на життя правоохоронця.

За його словами, в квартирі була жінка, вона не була заручницею. Встановлюють її особистість.

Крім того, з'явилось фото затриманого.

Фото: затримали "голосіївського стрілка" (МВС)

Що відбувається

У прес-службі поліції Києва повідомили, що працівники патрульної поліції виїхали на виклик після повідомлення про конфлікт на Голосіївському проспекті. На місці події власник приміщення вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських.

Є інформація, що до цього кілька людей ломилися в квартиру до чоловіка - вимагали відкрити двері. Коли почали виламувати двері, чоловік вистрілив із зареєстрованої зброї. Сам стрілець закрився в квартирі.

Інцидент стався в будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58.

Постраждав поліцейський

В результаті стрілянини в Києві постраждав поліцейський і цивільний. Їм надають допомогу.

Штурм квартири

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що для затримання стрілка вживаються всі заходи. Задіяні спецпризначенці.

Телеканал "Україна 24" повідомляє, що з боку будинку, де все сталося, йде білий дим.

У МВС повідомили, що під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився. Зараз намагаються загасити вогонь. Наразі працівники поліції евакуюють мешканців житлового будинку.

За останніми даними, стрілка затримали.

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