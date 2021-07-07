Стрілянина в Києві: всі деталі
У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. У місті введена спецоперація "Грім", до затримання стрілка залучені спецпризначенці.
Всі деталі стрілянини в Києві в матеріалі РБК-Україна.
Поліція відкрила справу
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив на брифінгу, що стрілка затримали, він зараз у відділенні поліції. Справу кваліфікували як замах на життя правоохоронця.
За його словами, в квартирі була жінка, вона не була заручницею. Встановлюють її особистість.
Крім того, з'явилось фото затриманого.
Фото: затримали "голосіївського стрілка" (МВС)
Що відбувається
У прес-службі поліції Києва повідомили, що працівники патрульної поліції виїхали на виклик після повідомлення про конфлікт на Голосіївському проспекті. На місці події власник приміщення вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських.
У Києві на Голосіївському проспекті чоловік стріляв по поліцейських...за попередньою інформацією є поранені
У Києві у будинку на Голосіївському проспекті чоловік стріляв по поліцейських...за попередньою інформацією є поранені #НАЖИВОPosted by Телекомпанія " Магнолія-ТВ" on Wednesday, July 7, 2021
Є інформація, що до цього кілька людей ломилися в квартиру до чоловіка - вимагали відкрити двері. Коли почали виламувати двері, чоловік вистрілив із зареєстрованої зброї. Сам стрілець закрився в квартирі.
Інцидент стався в будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58.
Постраждав поліцейський
В результаті стрілянини в Києві постраждав поліцейський і цивільний. Їм надають допомогу.
Штурм квартири
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що для затримання стрілка вживаються всі заходи. Задіяні спецпризначенці.
Телеканал "Україна 24" повідомляє, що з боку будинку, де все сталося, йде білий дим.
У МВС повідомили, що під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився. Зараз намагаються загасити вогонь. Наразі працівники поліції евакуюють мешканців житлового будинку.
За останніми даними, стрілка затримали.