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Стрельба в Киеве: все подробности

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Киев, Среда 07 июля 2021 12:18
Стрельба в Киеве: все подробности Фото: в Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба (полиция Киева)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба, в результате которой пострадал полицейский. В городе введена спецоперация "Гром", к задержанию стрелка привлечены спецназовцы.

Все подробности стрельбы в Киеве в материале РБК-Украина.

Что происходит

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что работники патрульной полиции выехали на вызов после сообщения о конфликте на Голосеевском проспекте. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

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Posted by Телекомпанія "Магнолія-ТВ" on Wednesday, July 7, 2021

Есть информация, что до этого несколько людей ломились в квартиру к мужчине - требовали открыть дверь. Когда начали выламывать двери, мужчина выстрелил из зарегистрированного оружия. Сам стрелок закрылся в квартире.

Инцидент произошел в доме ЖК Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58.

Пострадал полицейский

В результате стрельбы в Киеве пострадал полицейский и гражданский. Им оказывают помощь.

Штурм квартиры

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что для задержания стрелка принимаются все меры. Задействованы спецназовцы.

Телеканал "Украина 24" сообщает, что со стороны дома, где все произошло, идет белый дым.

В МВД сообщили, что во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, сейчас пытаются потушить огонь. Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей жилого дома.

По последним данным, стрелка задержали.

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