Стрілянина в Дніпрі: стрілець описав хронологію подій (відео)

Сьогодні близько 4 години ранку в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. Він розповів на відео, як це було.

Хлопець сидів у тривожній групі, де зберігаються автомати. Вони зберігаються в відповідному ящику, який мав би запиратись, але "у нас він не запирався", розповів він.

"Я беру автомат. Заряджаю перший "магазин" і стріляю по тих двох, які знаходяться в КЗЗ. Там були два строковика та один контрактник. І один строковик умудрився якось втекти. Після чого я знав, що оператор зв'язується з частиною кожні 30 хвилин. І я, щоб вона не доповіла, пальнув по ній", - розповів нацгвардієць.

Потім, як він розповів, зайшов у відкритий сейф та забрав всі бойові ріжки, які зміг закинути в рюкзак. Вийшов на вулицю і пішов до контрольно-пропускного пункту.

"Жінка мене не пускала. Я вистрелив їй в голову. Після чого відкрив двері виходу і почав стріляни по дверному замку. Але не вийшло відкрити. Побродив по заводу. Знайшов місце, через яке зможу перепригнути. Перерізав проволку, перепригнув", - зазначив хлопець.

Після цього 21-річний стрілок вийшов за територію заводу, почав ходити по житловим районам, шукати притулок.

"Потім вийшов на трасу та зловив автомобіль. За кермом була жінка, яка мене підкинула до лівого берегу. Після чого я пішов "куди очі дивляться". У "заброшці" якісь був. Потім вийшов на вулицю і попросив щоб викликали поліцію, щоб здатись", - розповів він.