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Стрельба в Днепре: стрелок описал хронологию событий (видео)

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Днепр, Четверг 27 января 2022 13:53
Стрельба в Днепре: стрелок описал хронологию событий (видео) Фото: в Днепре произошел расстрел военнослужащих (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня около 4 часов утра в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Он рассказал на видео, как это было.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова 21-летнего парня на видео.

Парень сидел в тревожной группе, где хратяться автоматы. Они хранятся в соответствующем ящике, который должен был бы запираться, но "у нас он не запирался", рассказал он.

"Я беру автомат. Заряжаю первый "магазин" и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗЗ. Там были два срочника и один контрактник. И один срочник умудрился как-то сбежать. После чего я знал, что оператор связывается с частью каждые 30 минут. И я, чтобы она не доложила, пальнул по ней", - рассказал нацгвардеец.

Потом, как он рассказал, зашел в открытый сейф и забрал все боевые рожки, которые смог забросить в рюкзак. Вышел на улицу и пошел к контрольно-пропускному пункту.

"Женщина меня не пускала. Я выстрелил ей в голову. После чего открыл дверь выхода и начал стрелять по дверному замку. Но не вышло открыть. Побродил по заводу. Нашел место, через которое смогу перепрыгнуть. Перерезал проволку, перепрыгнул", - отметил парень.

После этого 21-летний стрелок вышел за территорию завода, начал ходить по жилым районам, искать убежище.

"Потом вышел на трассу и поймал автомобиль. За рулем была женщина, которая меня подбросила к левому берегу. После чего я пошел "куда глаза глядят". В "заброшке" какой-то был. Затем вышел на улицу и попросил чтобы вызвали полицию, чтобы сдаться", - рассказал он.

Напомним, появилось еще одно видео, а именно задержание нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре.

РБК-Украина писало, что в Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих.

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