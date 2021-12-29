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Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі

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Київ, Середа 29 грудня 2021 14:35
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі Фото: на Донбасі загинули більше 100 дітей (UNICEF)
Автор: Анастасія Рокитна

В результаті збройного конфлікту на Донбасі загинули 152 дитини. Ще більше 73 тисяч дітей зазнали психологічного насильства.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мамо, у нас війна". Як живуть діти, постраждалі від збройного конфлікту на Донбасі".

В Офісі омбудсмена повідомили РБК-Україна, що 73 332 дитини отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З них:

  • 73 236 - зазнали психологічного насильства,
  • 95 - отримали поранення, контузію чи каліцтво,
  • 1 дитина стала жертвою сексуального насилля.
  • 152 - загинули.

"Майже півмільйона дітей потребують гуманітарної допомоги. Зростає покоління, оточене насильством і страхом, що ставлять під загрозу їхнє майбутнє", - розповіли виданню в ЮНІСЕФ.

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Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
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