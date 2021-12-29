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Стало известно, сколько детей погибли с начала войны на Донбассе

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Киев, Среда 29 декабря 2021 14:35
Стало известно, сколько детей погибли с начала войны на Донбассе Фото: на Донбассе погибли более 100 детей (UNICEF)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 152 ребенка. Еще более 73 тысяч детей подверглись психологическому насилию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мама, у нас война". Как живут дети, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе".

В Офисе омбудсмена сообщили РБК-Украина, что 73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Из них:

  • 73 236 - подверглись психологическому насилию,
  • 95 - получили ранения, контузию или увечье,
  • 1 ребенок стал жертвой сексуального насилия.
  • 152 - погибли.

"Почти полмиллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи. Растет поколение, окруженное насилием и страхом, что ставит под угрозу их будущее", - рассказали изданию в ЮНИСЕФ.

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Стало известно, сколько детей погибли с начала войны на Донбассе
Стало известно, сколько детей погибли с начала войны на Донбассе
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