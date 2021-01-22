Стала відома причина авіакатастрофи в Індонезії

"Чорні скриньки" робитого в Індонезії пасажирського літака розшифрували. Незадовго до катастрофи у літака відмовила система подачі палива в один з двох двигунів.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на інформацію попереднього розслідування.

Слідчі зараз розглядають такий сценарій авіакатастрофи. Згідно з інструкцією, цей двигун потрібно було відключити. Літак Boeing 737 може летіти і на одному двигуні, а пілоти літака обов’язково тренуються для здійснення таких польотів. Але пілоти індонезійського літака порушили інструкцію і спробували відновити подачу палива.

У цей момент керування літаком було дуже складним через велику різницю в тязі двигунів, а пілоти могли відволікатися від нього, займаючись двигуном.

Експерти з безпеки заявили, що якщо автопілот раптово вимкнувся, то аеродинамічні сили могли змусити індонезійський літак опустити ніс і почати зниження, яке і призвело до падіння в море.

Нагадаємо, керівник відділу розслідування авіаційної безпеки Національної комісії з безпеки на транспорті (KNKT) Нуркахіо Утомо вважає, що лайнер міг розбитися при ударі об воду.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Індонезії ідентифікували першого загиблого в авіакатастрофі. Йдеться про 29-річного пасажира, який проживав в Джакарті.