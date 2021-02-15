На США обрушився крижаний шторм. В Орегоні оголосили надзвичайний стан
В американському штаті Орегон через зимовий шторм сотні тисяч людей залишилися без світла. У штаті оголосили надзвичайний стан.
Про це повідомляє The Associated Press.
Шторм накрив північно-захід Тихого океану льодом і снігом, залишивши без електрики понад 270 тисяч жителів Орегона, а також ускладнивши пересування по регіону.
Фото: крижаний шторм в США (twitter.com/Clypian)
Екстремальні умови, втрата електроенергії і проблеми з транспортом спонукали губернатора Орегона Кейт Браун оголосити надзвичайний стан у штаті.
here's another look at the massive number of downed trees and branches in Bush Park following the ice storm. The occasional branch is still breaking and falling in the park from the ice. #Salem #salemoregon #oregon #icestorm #ice #clypiancoverage pic.twitter.com/NrMoxS2bjs— Clypian (@Clypian) February 13, 2021
Нагадаємо, 1 лютого 2021 року Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там був сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год.
Раніше повідомлялося, що в Беринговому морі вирував одна з найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Піднялися 18-метрові хвилі.
Також повідомлялося про сильний шторм у Великобританії. Після Британії шторм "Белла" пішов на територію Франції і Бельгії. Шторм приніс потужний вітер та сильний сніг.