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На США обрушився крижаний шторм. В Орегоні оголосили надзвичайний стан

Новость на русском → Орегона, Понеділок 15 лютого 2021 12:31
На США обрушився крижаний шторм. В Орегоні оголосили надзвичайний стан Фото: крижаний шторм в США (twitter.com/Clypian)
Автор: Анастасія Рокитна

В американському штаті Орегон через зимовий шторм сотні тисяч людей залишилися без світла. У штаті оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє The Associated Press.

Шторм накрив північно-захід Тихого океану льодом і снігом, залишивши без електрики понад 270 тисяч жителів Орегона, а також ускладнивши пересування по регіону.

Фото: крижаний шторм в США (twitter.com/Clypian)

Екстремальні умови, втрата електроенергії і проблеми з транспортом спонукали губернатора Орегона Кейт Браун оголосити надзвичайний стан у штаті.

Нагадаємо, 1 лютого 2021 року Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там був сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год.

Раніше повідомлялося, що в Беринговому морі вирував одна з найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Піднялися 18-метрові хвилі.

Також повідомлялося про сильний шторм у Великобританії. Після Британії шторм "Белла" пішов на територію Франції і Бельгії. Шторм приніс потужний вітер та сильний сніг.

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