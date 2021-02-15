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На США обрушился ледяной шторм. В Орегоне объявили чрезвычайное положение

Новина українською → Орегона, Понедельник 15 февраля 2021 12:31
На США обрушился ледяной шторм. В Орегоне объявили чрезвычайное положение Фото: ледяной шторм в США (twitter.com/Clypian)
Автор: Анастасия Рокитна

В американском штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В штате объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Associated Press.

Шторм накрыл северо-запад Тихого океана льдом и снегом, оставив без электричества более 270 тысяч жителей Орегона, а также затруднив передвижение по региону.

Фото: ледяной шторм в США (twitter.com/Clypian)

Экстремальные условия, потеря электроэнергии и проблемы с транспортом побудили губернатора Орегона Кейт Браун объявить чрезвычайное положение в штате.

Напомним, 1 февраля 2021 года Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там был сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Беринговом море был один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Поднялись 18-метровые волны.

Также сообщалось о сильном шторме в Великобритании. После Британии шторм "Белла" пошел на территорию Франции и Бельгии. Шторм принес мощный ветер и сильный снег.

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