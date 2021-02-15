На США обрушился ледяной шторм. В Орегоне объявили чрезвычайное положение

В американском штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В штате объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Associated Press.

Шторм накрыл северо-запад Тихого океана льдом и снегом, оставив без электричества более 270 тысяч жителей Орегона, а также затруднив передвижение по региону. Фото: ледяной шторм в США (twitter.com/Clypian) Экстремальные условия, потеря электроэнергии и проблемы с транспортом побудили губернатора Орегона Кейт Браун объявить чрезвычайное положение в штате. Here’s another look at the massive number of downed trees and branches in Bush Park following the ice storm. The occasional branch is still breaking and falling in the park from the ice. #Salem #salemoregon #oregon #icestorm #ice #clypiancoverage pic.twitter.com/NrMoxS2bjs — Clypian (@Clypian) February 13, 2021