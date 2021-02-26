США завдали удару по об'єктах проиранских бойовиків в Сирії

Американські військові нанесли авіаудар в Сирії по об'єктам, що належать воєнізованому угрупованню, що підтримується Іраном. Атака стала відповіддю на нещодавні обстріл сил США і коаліції.
Про це пише "Голос Америки".
Також в Пентагоні додали, що удар зробили для запобігання подальших обстрілів з боку бойовиків.
Атака проти бойовиків була затверджена президентом Джо Байденом.
Пізніше представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що "оборонний високоточний удар був нанесений сьогодні ввечері по цілях в Сирії, пов'язаних з бойовими угрупуваннями "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Саїд аль-Шухада". Обидва угруповання користуються підтримкою Ірану.
В результаті ударів американські військові знищили ряд об'єктів, розташованих на прикордонний контрольно-пропускному пункті, що використовується бойовиками, яких підтримує Іран.
Раніше президент Сирії Башар Асад заявив, що війна в країні ще не закінчена. За його словами, бойовики хочуть, щоб війна тривала довго.
Нагадаємо, Міжнародна коаліція на чолі з США зробила авіаудар в Іраку.