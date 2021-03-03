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Спирт та кип'ятильник: названо причину пожежі в лікарні Чернівців

Автор: Дмитро Левицький

Начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів про причину смертельної пожежі в Чернівецькій лікарні №1. За його словами, пожежа сталася через флакон зі спиртом та кип'ятильник.

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

"Один із пацієнтів користувався кип’ятильником. Поруч стояв спирт, внаслідок високої температури спирт вибухнув, а полум’я потрапило на чоловіка, і він отримав 70% ураження шкіри. Це було причиною смерті", - розповів Бачинський.

Інший пацієнт загинув від отруєння чадним газом. Він не міг ходити, тому не зміг вийти з палати після початку пожежі.

"Коли почалася пожежа, горіли ковдри та одяг, палата була задимлена й утворився чадний газ. Чоловік не міг піднятися. Оскільки легені були слабкі після COVID, потерпілий задихнувся", - додав Бачинський.

Нагадаємо, 27 лютого в Чернівцях сталася пожежа в лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а інший - отримав сильні опіки. Пізніше пацієнт з опіками також помер.

Як писало РБК-Україна, за фактом пожежі в Чернівецькій лікарні порушили кримінальну справу.

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