Спирт та кип'ятильник: названо причину пожежі в лікарні Чернівців

Начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів про причину смертельної пожежі в Чернівецькій лікарні №1. За його словами, пожежа сталася через флакон зі спиртом та кип'ятильник.

"Один із пацієнтів користувався кип’ятильником. Поруч стояв спирт, внаслідок високої температури спирт вибухнув, а полум’я потрапило на чоловіка, і він отримав 70% ураження шкіри. Це було причиною смерті", - розповів Бачинський.

Інший пацієнт загинув від отруєння чадним газом. Він не міг ходити, тому не зміг вийти з палати після початку пожежі.

"Коли почалася пожежа, горіли ковдри та одяг, палата була задимлена й утворився чадний газ. Чоловік не міг піднятися. Оскільки легені були слабкі після COVID, потерпілий задихнувся", - додав Бачинський.