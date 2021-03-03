ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спирт та кип'ятильник: названо причину пожежі в лікарні Чернівців

Новость на русском → Чернівці, Середа 03 березня 2021 18:12
Спирт та кип'ятильник: названо причину пожежі в лікарні Чернівців Фото: на місці пожежі в Чернівцях (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів про причину смертельної пожежі в Чернівецькій лікарні №1. За його словами, пожежа сталася через флакон зі спиртом та кип'ятильник.

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

"Один із пацієнтів користувався кип’ятильником. Поруч стояв спирт, внаслідок високої температури спирт вибухнув, а полум’я потрапило на чоловіка, і він отримав 70% ураження шкіри. Це було причиною смерті", - розповів Бачинський.

Інший пацієнт загинув від отруєння чадним газом. Він не міг ходити, тому не зміг вийти з палати після початку пожежі.

"Коли почалася пожежа, горіли ковдри та одяг, палата була задимлена й утворився чадний газ. Чоловік не міг піднятися. Оскільки легені були слабкі після COVID, потерпілий задихнувся", - додав Бачинський.

Нагадаємо, 27 лютого в Чернівцях сталася пожежа в лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а інший - отримав сильні опіки. Пізніше пацієнт з опіками також помер.

Як писало РБК-Україна, за фактом пожежі в Чернівецькій лікарні порушили кримінальну справу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Чернівці пожежа больница
NEWS
Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття
Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК