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Зниження числа обстрілів і втрат: підсумки 100 днів перемир'я на Донбасі

Автор: РБК-Україна

За перші 100 днів перемир'я на Донбасі більш ніж в п'ять разів зменшилася кількість обстрілів. Також значно скоротилися втрати української сторони.

Про це на брифінгу розповів заступник командуючого Об'єднаних сил Богдан Бондар, передає прес-служба Міноборони.

За його словами, оголошене 27 липня 2020 року повне і всеосяжне припинення вогню не є абсолютним, оскільки майже щодня тривали провокаційні обстріли.

"З 27 липня і досі зафіксовано 224 порушення режиму припинення вогню проросійськими найманцями. За аналогічний період минулого року було близько 1200 обстрілів. Тобто цифра стала більш ніж у 5 разів меншою", - зазначив Бондар.

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Всього з початку року станом на 1 листопада зафіксовано 2 360 обстрілів, з них 814 - обстріли з застосуванням озброєння, забороненого мінського домовленостями. Бойові втрати склали 405 військовослужбовців: безповоротні - 49, санітарні - 356.

З початку перемир'я в результаті обстрілів загинули троє українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі з гранатомета обстріляли позиції біля Новолуганського, в результаті чого був поранений український військовий.

Крім того, ОБСЄ зафіксувала сім обстрілів поблизу Донецької фільтрувальної станції.

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