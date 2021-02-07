Снігопад у Львові: скасовують авіарейси, в області заборонили рух вантажівок

У Львові через снігопади скасували низку авіарейсів. У Львівській області ввели обмеження на рух вантажівок в ніч на 8 лютого.

Так, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, Служба автомобільних доріг у Львівській області ввела обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення Львівщини з 22:00 год. 7 лютого до 3:00 08 лютого. Великоваговий транспорт скеровують у визначені місця відстою та на стоянки АЗС.

Перелік доріг на яких вводиться обмеження руху:

М-06 Київ – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львів – Краковець;

М-11 Львів – Шегині;

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;

Західний обхід міста Львова;

Під’їзд до міста Львова;

Н-09 Мукачево – Львів від Нових Стрілищ – до Львова;

Н-17 Львів – Луцьк по усій протяжності;

Р-15 Ковель – Жовква від межі області до Червонограда.

Крім того, Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування та перенесення низки рейсів через метеоумови. Зокрема, зміни стосуються таких рейсів:

THY0443/THY0444 Стамбул - Львів - Стамбул (07.02.2021) - відмінено;

WRC164 Львів - Бориспіль - відмінено;

Також авіакомпанія Pegasus Airlines перенесла рейси PGT420/421 зі Львова до Стамбула з 7 на 8 лютого. Pegasus Airlines виконуватиме їх за таким графіком: