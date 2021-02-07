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Снігопад у Львові: скасовують авіарейси, в області заборонили рух вантажівок

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 23:56
Снігопад у Львові: скасовують авіарейси, в області заборонили рух вантажівок Фото: аеропорт "Львів" (facebook.com/lvivinternationalairport)
Автор: Инна Собора

У Львові через снігопади скасували низку авіарейсів. У Львівській області ввели обмеження на рух вантажівок в ніч на 8 лютого.

Про це повідомляють прес-служба Міжнародного аеропорту "Львів" та патрульної поліції Львівської області.

Так, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, Служба автомобільних доріг у Львівській області ввела обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення Львівщини з 22:00 год. 7 лютого до 3:00 08 лютого. Великоваговий транспорт скеровують у визначені місця відстою та на стоянки АЗС.

Перелік доріг на яких вводиться обмеження руху:

  • М-06 Київ – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;
  • М-10 Львів – Краковець;
  • М-11 Львів – Шегині;
  • М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;
  • Західний обхід міста Львова;
  • Під’їзд до міста Львова;
  • Н-09 Мукачево – Львів від Нових Стрілищ – до Львова;
  • Н-17 Львів – Луцьк по усій протяжності;
  • Р-15 Ковель – Жовква від межі області до Червонограда.

Крім того, Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування та перенесення низки рейсів через метеоумови. Зокрема, зміни стосуються таких рейсів:

  • THY0443/THY0444 Стамбул - Львів - Стамбул (07.02.2021) - відмінено;
  • WRC164 Львів - Бориспіль - відмінено;

Також авіакомпанія Pegasus Airlines перенесла рейси PGT420/421 зі Львова до Стамбула з 7 на 8 лютого. Pegasus Airlines виконуватиме їх за таким графіком:

  • PGT7420 - виліт зі Стамбула о 09 год 30 хв; приліт до Львова о 11 год 30 хв.
  • PGT7421 - виліт зі Львова о 12 год 30 хв; приліт до Стамбула о 14 год 30 хв.

РБК-Україна писало, що 8 та 9 лютого синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Будуть пориви вітру 15-20 м/с і на дорогах ожеледиця. На Закарпатті - сніг з дощем, ожеледь.

Нагадаємо, Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через прихід сильних морозів в Україну дала доручення розвернути пункти обігріву в регіонах.

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