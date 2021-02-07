Снегопад во Львове: отменяют авиарейсы, в области запретили движение грузовиков
Во Львове из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов. Во Львовской области ввели ограничения на движение грузовиков в ночь на 8 февраля.
Об этом сообщают пресс-служба Международного аэропорта "Львов" и патрульной полиции Львовской области.
Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями, Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовской области с 22:00 час. 7 февраля в 3:00 08 февраля. Тяжеловесный транспорт направляют в определенные места отстоя и стоянки на АЗС.
Перечень дорог, на которых вводится ограничение движения:
- М-06 Киев – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;
- М-10 Львов – Краковец;
- М-11 Львов – Шегини;
- М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская;
- Западный обход города Львова;
- Доступность до города Львова;
- Н-09 Мукачево – Львов от Новых Стрилищ – до Львова;
- Н-17 Львов – Луцк по всей протяженности;
- Р-15 Ковель – Жовква от границы области до Червонограда
Кроме того, Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене и переносе ряда рейсов из-за метеоусловий. В частности, изменения касаются таких рейсов:
- THY0443/THY0444 Стамбул - Львов - Стамбул (07.02.2021) - отменен;
- WRC164 Львов - Борисполь - отменен;
Также авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT420/421 из Львова в Стамбул с 7 на 8 февраля. Pegasus Airlines будет выполнять их по такому графику:
- PGT7420 - вылет из Стамбула в 09 ч 30 мин, прилет во Львов в 11 ч 30 мин.
- PGT7421 - вылет со Львова в 12 ч 30 мин, прилет в Стамбул в 14 ч 30 мин.
РБК-Украина писало, что 8 и 9 февраля синоптики прогнозируют метели и значительный снег в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Будут порывы ветра 15-20 м/с и на дорогах гололедица. На Закарпатье - снег с дождем, гололед.
Напомним, Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций за приход сильных морозов в Украину дал поручение развернуть пункты обогрева в регионах.