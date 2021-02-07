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Снегопад во Львове: отменяют авиарейсы, в области запретили движение грузовиков

Новина українською → Воскресенье 07 февраля 2021 23:56
Снегопад во Львове: отменяют авиарейсы, в области запретили движение грузовиков Фото: аэропорт "Львов" (facebook.com/lvivinternationalairport)
Автор: Инна Собора

Во Львове из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов. Во Львовской области ввели ограничения на движение грузовиков в ночь на 8 февраля.

Об этом сообщают пресс-служба Международного аэропорта "Львов" и патрульной полиции Львовской области.

Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями, Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовской области с 22:00 час. 7 февраля в 3:00 08 февраля. Тяжеловесный транспорт направляют в определенные места отстоя и стоянки на АЗС.

Перечень дорог, на которых вводится ограничение движения:

  • М-06 Киев – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;
  • М-10 Львов – Краковец;
  • М-11 Львов – Шегини;
  • М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская;
  • Западный обход города Львова;
  • Доступность до города Львова;
  • Н-09 Мукачево – Львов от Новых Стрилищ – до Львова;
  • Н-17 Львов – Луцк по всей протяженности;
  • Р-15 Ковель – Жовква от границы области до Червонограда

Кроме того, Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене и переносе ряда рейсов из-за метеоусловий. В частности, изменения касаются таких рейсов:

  • THY0443/THY0444 Стамбул - Львов - Стамбул (07.02.2021) - отменен;
  • WRC164 Львов - Борисполь - отменен;

Также авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT420/421 из Львова в Стамбул с 7 на 8 февраля. Pegasus Airlines будет выполнять их по такому графику:

  • PGT7420 - вылет из Стамбула в 09 ч 30 мин, прилет во Львов в 11 ч 30 мин.
  • PGT7421 - вылет со Львова в 12 ч 30 мин, прилет в Стамбул в 14 ч 30 мин.

РБК-Украина писало, что 8 и 9 февраля синоптики прогнозируют метели и значительный снег в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Будут порывы ветра 15-20 м/с и на дорогах гололедица. На Закарпатье - снег с дождем, гололед.

Напомним, Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций за приход сильных морозов в Украину дал поручение развернуть пункты обогрева в регионах.

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