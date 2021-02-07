Снегопад во Львове: отменяют авиарейсы, в области запретили движение грузовиков

Во Львове из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов. Во Львовской области ввели ограничения на движение грузовиков в ночь на 8 февраля.

Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями, Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовской области с 22:00 час. 7 февраля в 3:00 08 февраля. Тяжеловесный транспорт направляют в определенные места отстоя и стоянки на АЗС.

Перечень дорог, на которых вводится ограничение движения:

М-06 Киев – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львов – Краковец;

М-11 Львов – Шегини;

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская;

Западный обход города Львова;

Доступность до города Львова;

Н-09 Мукачево – Львов от Новых Стрилищ – до Львова;

Н-17 Львов – Луцк по всей протяженности;

Р-15 Ковель – Жовква от границы области до Червонограда

Кроме того, Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене и переносе ряда рейсов из-за метеоусловий. В частности, изменения касаются таких рейсов:

THY0443/THY0444 Стамбул - Львов - Стамбул (07.02.2021) - отменен;

WRC164 Львов - Борисполь - отменен;

Также авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT420/421 из Львова в Стамбул с 7 на 8 февраля. Pegasus Airlines будет выполнять их по такому графику: