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Словаччина закриває кордон з Україною

Новость на русском → Київ, Субота 07 листопада 2020 10:05
Словаччина закриває кордон з Україною Фото: пункт пропуску (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Словаччина обмежила в'їзд на свою територію у зв'язку зі швидким розповсюдженням коронавірусної інфекції. Деякі пункти пропуску на кордоні з Україною будуть закриті.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

З 09:00 (за київським часом) 9 листопада буде тимчасово закрито пункт пропуску "Велке Слеменце", з українського боку - "Малі Селменці".

Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля", з українського боку - "Малий Березний".

У пункті пропуску "Вишнє Нємецке", з українського боку - "Ужгород", пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08:00 до 20:00 (за київським часом).

Подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

Нагадаємо, масове тестування на коронавірус словацького населення розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років.

Також в Словаччині протестували на коронавірус понад 3,6 мільйона жителів. Інфікування коронавірусом підтвердили у 1% населення країни.

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