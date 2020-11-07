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Словакия закрывает границу с Украиной

Новина українською → Киев, Суббота 07 ноября 2020 10:05
Словакия закрывает границу с Украиной Фото: пункт пропуска (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Словакия ограничила въезд на свою территорию в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции. Некоторые пункты пропуска на границе с Украиной будут закрыты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

С 9:00 (по киевскому времени) 9 ноября будет временно закрыт пункт пропуска "Вельке Слеменце", с украинской стороны - "Малые Селменцы".

Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны - "Малый Березный".

В пункте пропуска "Вишне Немецкое", с украинской стороны - "Ужгород", пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

Напомним, массовое тестирование на коронавирус словацкого населения началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет.

Также Словакии протестировали на коронавирус более 3,6 миллиона жителей. Инфицирование коронавирусом подтвердили у 1% населения страны.

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