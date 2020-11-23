У Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертва

У понеділок, 23 листопада, в Словаччині автобус з громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. В результаті загинула 62-річна пасажирка.

Про це інформує поліція Словаччини на своїй сторінці в Facebook.

Зазначено, що ДТП сталося на трасі R1 у районі міста Тековське Немце в Нітрянському краї.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса Mercedes заснув за кермом і врізався у цистерну, яка рухалася перед ним в попутному напрямку.

Відзначається, що в результаті ДТП загинула 62-річна пасажирка. Водій і ще один пасажир отримали травми й були госпіталізовані в лікарню.

При цьому тест на алкоголь в обох водіїв показав негативний результат.

Правоохоронці з'ясовують обставини й причини аварії.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що в Польщі неподалік від села Бабськ у Лодзінському воєводстві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули двоє українців.

Як писало РБК-Україна, на початку місяця у Польщі в місті Стари-Нацпольске сталася ДТП, жертвами якого стали чотири людини. Серед них - дві українки.