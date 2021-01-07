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Штурм Капітолію: як Байден і Трамп ділять президентське крісло (фото, відео)

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 01:56
Штурм Капітолію: як Байден і Трамп ділять президентське крісло (фото, відео) Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

У США відбуваються заворушення в день, коли Конгрес США повинен затвердити президента Америки. В ході заворушень стались затримання і зіткнення протестувальників та правоохоронців, яка зараз ситуація в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Протест розпочався сьогодні під будівлею Когресу США. Ситуація загострилася, коли демонстранти увірвалися в будівлю Когресу, а потім в зал засідання Сенату.

Фото: протести в США (GettyImages)

В ході штурму також була стрілянина. Постраждала дівчина, вона отримала поранення в шию. Пізніше стало відомо, що поранена померла.

Тим часом, правоохоронці почали затримувати демонстрантів і очищати від них будівлю Капітолію. Зараз на вулицях столиці США залишаються протестувальники, поліція відтісняє їх далі від Капітолію.

Зазначимо, у Вашингтоні почала діяти комендантська година. Її ввів мер на тлі заворушень у столиці США.

У зв'язку з заворушеннями обраний президент Джо Байден звернувся до лідера країни Дональда Трампа і закликав його розпорядитися зупинити протест.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України стурбоване ситуацією в США. Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає необхідним відновити верховенство права в країні.

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Штурм Капітолію: як Байден і Трамп ділять президентське крісло (фото, відео)
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Штурм Капітолію: як Байден і Трамп ділять президентське крісло (фото, відео)
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