Штурм Капитолия: как Байден и Трамп делят президентское кресло (фото, видео)

В США происходят беспорядки в день, когда Конгресс США должен утвердить президента Америки. В ходе беспорядков произошли задержания и столкновения протестующих и правоохранителей, какая сейчас ситуация в стране - в материале РБК-Украина.

Протест начался сегодня под зданием Когресса США. Ситуация обострилась, когда демонстранты ворвались в здание Когресса, а потом в зал заседания Сената.

Фото: протесты в США (GettyImages)

В ходе штурма также была стрельба. Пострадала девушка, она получила ранение в шею. Позже стало известно, что раненная умерла.

Тем временем, правоохранители начали задерживать демонстрантов и очищать от них здание Капитолия. Сейчас на улицах столицы США остаются протестующие, полиция оттесняет их дальше от Капитолия.

Отметим, в Вашингтоне начал действовать комендантский час. Его ввел мэр на фоне беспорядков в столице США.

В связи с беспорядками избранный президент Джо Байден обратился к лидеру страны Дональду Трампу и призвал его распорядиться остановить протест.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обеспокоено ситуацией в США. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает необходимым восстановить верховенство права в стране.