Штормовой ветер и ливень: в Украине резко ухудшится погода

В Украине резко ухудшилась погода, синоптики прогнозируют штормовой ветер. Также Украину накроют дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Сегодня днем в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительный дождь.

Отметим, что утро в Киеве прохладное, погода облачная.

Напомним, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях сегодня будут дожди. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +24 градусов.

Отметим, прогнозировалось, что сегодняшний день может поставить температурные рекорды, ведь этот он станет одним из самых теплых в Европе.

Ранее синоптики рассказали об аномальной погоде в октябре. Появился свежий прогноз, который говорит о снеге, заморозках и скачках температуры.

Заморозки возможны в северных областях, в том числе и в Киеве, а в горах выпадет снег.