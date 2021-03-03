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У штабі ООС попередили про можливість подальшого загострення ситуації на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

У штабі операції Об'єднаних сил попередили про можливість подальшого загострення ситуації на Донбасі. Це пов'язано зі збільшенням кількості випадків порушень домовленостей проросійськими бойовиками.

Про це йдеться в повідомленні командування ООС на сторінці у Facebook.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації зафіксувала розміщення бойовиками 6 гаубиць Д-30 калібру 122 міліметрів та 16 танків поблизу окупованого Тернового, а також:

  • 55 броньованих машин, 21 танк, 11 САУ та 10 гаубиць біля Мирного;
  • 32 танки поблизу Круглика;
  • 46 броньованих машин, 12 танків, 20 САУ, 7 ЗРК та 25 причіпних гаубиць (мінометів) невстановленого зразку біля Міусинська;
  • 20 танків поблизу Бугаївки.

"Такі масові скупчення та передислокація військової техніки та озброєння окупантів ще раз доводять, що збройні формування РФ надалі проводять військові навчання. Це може призвести до подальшого загострення ситуації на лінії зіткнення", - заявили у штабі.

Нагадаємо, з початку середи, 3 березня, українські позиції на Донбасі тричі потрапляли під обстріл з боку проросійських бойовиків.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом.

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Новини України ДонбасбойовикиООС
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