На севере Индии сошел ледник, без вести пропали около 150 человек

На севере Индии в штате Уттаракханд произошло схождение ледника, что повлекло масштабный потоп. Потоп произошел из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

Об этом пишет местное издание India Today.

Инцидент произошел около 8-9 часов утра по местному времени. Тогда стало известно о схождении части ледника Нанда-Деви в штате Уттаракханд.

#WATCH Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns — ANI (@ANI) February 7, 2021

Предварительно, жертвами инцидента могли стать от 100 до 150 человек. Также под ударом оказались более 150 рабочих, которые работали на проекте плотины "Риши Ганга". Представители энергетического проекта заявили, что у них нет связи с этими сотрудниками.

Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand’s Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y — Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021

Из-за наводнения на реке Дхаули Ганга, образовавшегося из-за схода ледника, был разрушен мост Джошиматх-Малари, который использовался индийскими военнослужащими для перехода в приграничные районы.

Напомним, в конце декабря вблизи Тегерана сошла крупная лавина. В результате инцидента по меньшей мере десять альпинистов погибли и еще несколько пропали без вести в горах.

Также РБК-Украина писало, что в августе в Италии эвакуировали курортный городок из-за опасности обвала ледника на горе Монблан.