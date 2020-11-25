СБУ викрила на держзраді командира підрозділу Нацгвардії

Контррозвідка Служби безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії у державній зраді. Військовослужбовець передав спецслужбам Росії відомості про оборонну сферу України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Українського військового, за версією слідства, у 2019 році завербували представники Генерального штабу Збройних сил Росії. Завдання військового полягало у зборі інформації щодо допомоги міжнародних партнерів підрозділам Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів.

"Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об’єктів", - додали в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем служби та проживання військовослужбовця, в ході яких отримали докази його протиправної діяльності. Командиру підрозділу НГУ повідомили про підозру у вчинені державної зради та відправили його під варту.

Нагадаємо, на початку жовтня до суду передали справу генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого звинувачують у державній зраді. Слідство підозрює його у підготовці терористичного акту.