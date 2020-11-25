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СБУ разоблачила в госизмене командира подразделения Нацгвардии

Новина українською → Киев, Среда 25 ноября 2020 15:59
СБУ разоблачила в госизмене командира подразделения Нацгвардии Фото: подозреваемый военный (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии в государственной измене. Военнослужащий передал спецслужбам России сведения об оборонной сфере Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украинского военного, по версии следствия, в 2019 году завербовали представители Генерального штаба Вооруженных сил России. Задача военного заключалось в сборе информации о помощи международных партнеров подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов.

"Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов", - добавили в СБУ.

Правоохранители провели обыски по месту службы и жительства военнослужащего, в ходе которых получили доказательства его противоправной деятельности. Командиру подразделения НГУ сообщили о подозрении в совершении государственной измены и отправили его под стражу.

Напомним, в начале октября в суд передали дело генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого обвиняют в государственной измене. Следствие подозревает его в подготовке террористического акта.

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