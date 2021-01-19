СБУ оголосила підозру шістьом бойовикам "ЛНР", їх розшукують

Правоохоронці оголосили про підозру шістьом бойовикам так званої "ЛНР", які причетні до злочинів проти національної та громадської безпеки. Бойовики поки що не затримані, їх розшукують.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Серед підозрюваних четверо мешканців Кадіївки та Алчевська, які добровільно приєдналися до "МДБ ЛНР" та займалися "контррозвідувальною" та диверсійною роботою, переслідуванням мирних жителів та їх примусом до співпраці з окупантами.

Ще двоє підозрюваних - керівники Голубівського та Сорокинського міських відділів "міграційної служби ЛНР". Вони примусово незаконно видають мирному населенню так звані "паспорти" та інші "документи" так званої "ЛНР".

Нагадаємо, до цього СБУ повідомила про підозру "меру" окупованого Дебальцевого. За інформацією спецслужби, пособник окупантів незаконно стягує "податки" з мирного населення.

Крім того, нещодавно СБУ оголосила у розшук одного з ватажків "ЛНР". Терорист організував охорону захопленої будівлі СБУ в Луганську та проводив інструктажі щодо збройного опору українським військам.