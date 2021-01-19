ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ оголосила підозру шістьом бойовикам "ЛНР", їх розшукують

Новость на русском → Луганська область, Вівторок 19 січня 2021 15:27
СБУ оголосила підозру шістьом бойовикам "ЛНР", їх розшукують Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці оголосили про підозру шістьом бойовикам так званої "ЛНР", які причетні до злочинів проти національної та громадської безпеки. Бойовики поки що не затримані, їх розшукують.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Серед підозрюваних четверо мешканців Кадіївки та Алчевська, які добровільно приєдналися до "МДБ ЛНР" та займалися "контррозвідувальною" та диверсійною роботою, переслідуванням мирних жителів та їх примусом до співпраці з окупантами.

Ще двоє підозрюваних - керівники Голубівського та Сорокинського міських відділів "міграційної служби ЛНР". Вони примусово незаконно видають мирному населенню так звані "паспорти" та інші "документи" так званої "ЛНР".

Нагадаємо, до цього СБУ повідомила про підозру "меру" окупованого Дебальцевого. За інформацією спецслужби, пособник окупантів незаконно стягує "податки" з мирного населення.

Крім того, нещодавно СБУ оголосила у розшук одного з ватажків "ЛНР". Терорист організував охорону захопленої будівлі СБУ в Луганську та проводив інструктажі щодо збройного опору українським військам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Служба безпеки України Луганськ бойовики ЛНР
NEWS
У Путіна зробили заяву через арешт Навального і протести у Росії
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Путіна зробили заяву через арешт Навального і протести у Росії
DAILY
Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні