СБУ объявила подозрение шестерым боевикам "ЛНР", их разыскивают

Правоохранители объявили о подозрении шестерым боевикам из так называемой "ЛНР", которые причастны к преступлениям против национальной и общественной безопасности. Боевики пока не задержаны, их разыскивают.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Среди подозреваемых четверо жителей Кадиевки и Алчевска, которые добровольно присоединились к "МГБ ЛНР" и занимались "контрразведывательной" и диверсионной работой, преследованием мирных жителей и их принуждением к сотрудничеству с оккупантами.

Еще двое подозреваемых - руководители Голубовского и Сорокинский городских отделов "миграционной службы ЛНР". Они принудительно незаконно выдают мирному населению так называемые "паспорта" и другие "документы" так называемой "ЛНР".

Напомним, до этого СБУ сообщила о подозрении "мэру" оккупированного Дебальцево. По информации спецслужбы, пособник оккупантов незаконно взимает "налоги" с мирного населения.

Кроме того, недавно СБУ объявила в розыск одного из главарей "ЛНР". Террорист организовал охрану захваченного здания СБУ в Луганске и проводил инструктажи относительно вооруженного сопротивления украинским войскам.