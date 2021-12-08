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Збій у роботі транспорту, затори. Київ накрила негода: рекомендації водіям та пішоходам

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Київ, Середа 08 грудня 2021 09:42
Збій у роботі транспорту, затори. Київ накрила негода: рекомендації водіям та пішоходам Фото: в Києві негода спровокувала збій у роботі транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Києві мокрий сніг та дощ, а на дорогах ожеледиця. У роботі транспорту стався збій, патрульна поліція звернулась до місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Поліція звернулась до водіїв та пішоходів.

"Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи", - йдеться у повідомленні.

Збій в роботі транспорту

Зазначимо, що через погіршення погоди в Києві вже почались проблеми у роботі громадського транспорту, повідомляє "Київпастранс".

Затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, 47 на пр-т. Шухевича - міст Десенка в напрямку зал. ст. "Зеніт".

Змінено рух тролейбусів № 43, 50 по мосту Патона. Рух тролейбусів №43 організовано до ст.м. "Либідська", а тролейбусів №50 організовано до Дарницької площі.

Крім того, змінено рух тролейбусів № 14, 15 по вул. Еспланадна - вул. Басейна в напрямку Ботанічного саду з причини складних погодних умов. Рух тролейбусів №14 організовано до Палацу Спорта та військового госпіталя, а тролейбусів №15 організовано до військового госпіталя.

Затори в Києві

Збій у роботі транспорту, затори. Київ накрила негода: рекомендації водіям та пішоходам

У місті утворились значні затори на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, вулиці Борщагівська, вулиці Вадима Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, біля станцій метро "Святошин", "Нивки", "Берестейська", вулиці Михайла Бойчука, Набережному шосе, вулиці Набережно-Лугова, вулиці Набережно-Хрещатицька.

Ускладнено рух транспорту на всіх мостах: Південному, Дарницькому, мосту Патона, Північному та Гаванському.

Затори на лівому березі утворились на Харківському шосе, проспекті Соборності, вулиці Петра Радзіня, бульварі Перова, проспекті Романа Шухевича.

Нагадаємо, синоптики опублікували попередження через погіршення погоди.

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