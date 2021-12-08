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Ожеледь, хуртовина та загроза сходження лавин: синоптики опублікували попередження

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Київ, Середа 08 грудня 2021 08:36
Ожеледь, хуртовина та загроза сходження лавин: синоптики опублікували попередження Фото: синоптики розповіли, яка буде сьогодні погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попереджають про ожеледь, місцями налипання мокрого снігу в північних, Вінницькій, Черкаській областях. У горах є загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Крім того, у західних,північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Вдень 8 грудня в Київській області та в столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Разом з тим, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)

Нагадаємо, сьогодні дощ і мокрий сніг накриють більшу частину України.

Раніше синоптик розповів, коли в Україну прийде справжня зима.

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