Ожеледь, хуртовина та загроза сходження лавин: синоптики опублікували попередження

Синоптики попереджають про ожеледь, місцями налипання мокрого снігу в північних, Вінницькій, Черкаській областях. У горах є загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Крім того, у західних,північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Вдень 8 грудня в Київській області та в столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Разом з тим, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)