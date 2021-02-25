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Літак президента Польщі Качиньського підірвали: з'явились нові деталі справи

Автор: Анастасія Рокитна

На уламках президентського літака Ту-154М під Смоленськом було виявлено сліди вибухівки. Унаслідок цієї катастрофи загинув президент Польщі Лех Качиньський.

Про це заявив у Сеймі екс-міністр національної оборони Польщі та депутат Сейму Антоній Мацеревич, який очолює підкомісію з повторного розслідування причин катастрофи літака, передає WNP.

Мацеревич утримався від заяв щодо того, хто саме міг підкласти вибухівку, наголосивши, що комісія не має слідчих повноважень, а встановити причетних має прокуратура.

"Головна теза, а точніше правда, така, що літак був знищений унаслідок вибуху", - заявив Мацеревич.

Крім того, комісія планує представити "важливу інформацію" щодо звіту з причин катастрофи.

Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

Нагадаємо, в 2019 році у Міністерстві закордонних справ Польщі закликали Росію повернути уламки літакаТу-154М, який розбився неподалік Смоленська.

РБК-Україна писало, що Росія застосувала надзвичайні заходи для захисту уламків польського літака Ту-154М в Смоленську. Фрагменти конструкції машини були поміщені у так звану стерильну зону.

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Новини України Качиньскийавиакатастрофа
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