ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Літак з Навальним вже над Москвою, але не сідає. Летить у "Шереметьєво"

Новость на русском → Росія, Неділя 17 січня 2021 18:54
Літак з Навальним вже над Москвою, але не сідає. Летить у "Шереметьєво" Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny1)
Автор: РБК-Україна

Літак з опозиціонером Олексієм Навальним вже над Москвою, але не сідає. Час на онлайн-табло аеропорту "Внуково" з інформацією про приземлення літака постійно змінюється.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як відомо, літак з Навальний мав приземлитися в аеропорту "Внуково" о 18:20 за Києвом, разом з тим, станом на 18:55 літак все ще не приземлився. Як повідомляє російське РБК, в прес-службі компанії "Перемога" їм повідомили, що рейс, на якому летить Навальний, в зоні очікування "Внуково". Разом з тим, деякі ЗМІ повідомляють, що літак може здійснити посадку в "Домодєдово".

Разом з тим, за оновленою інформацією на онлайн-табло аеропорту "Внуково" оновили інформацію про приліт. Приліт літака з Навальний очікується на запасний аеродром в "Шереметьєво" о 20:48 за московським часом (19:48 за Києвом).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний сьогодні повертається в Москву. Як очікувалося, він повинен був прилетіти в аеропорт "Внуково" о 18:20 за Києвом. З самого ранку у "Внуково" з'їхалися правоохоронці, ОМОН, пізніше і прихильники Навального. Ближче до вечора в аеропорту почалися затримання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Навальный
NEWS
Глава МЗС Німеччини виступив за привілеї вакцинованим від COVID
Юлія Струкпарламентський редактор Глава МЗС Німеччини виступив за привілеї вакцинованим від COVID
DAILY
Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19