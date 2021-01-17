Літак з Навальним вже над Москвою, але не сідає. Летить у "Шереметьєво"

Літак з опозиціонером Олексієм Навальним вже над Москвою, але не сідає. Час на онлайн-табло аеропорту "Внуково" з інформацією про приземлення літака постійно змінюється.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як відомо, літак з Навальний мав приземлитися в аеропорту "Внуково" о 18:20 за Києвом, разом з тим, станом на 18:55 літак все ще не приземлився. Як повідомляє російське РБК, в прес-службі компанії "Перемога" їм повідомили, що рейс, на якому летить Навальний, в зоні очікування "Внуково". Разом з тим, деякі ЗМІ повідомляють, що літак може здійснити посадку в "Домодєдово".

Разом з тим, за оновленою інформацією на онлайн-табло аеропорту "Внуково" оновили інформацію про приліт. Приліт літака з Навальний очікується на запасний аеродром в "Шереметьєво" о 20:48 за московським часом (19:48 за Києвом).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний сьогодні повертається в Москву. Як очікувалося, він повинен був прилетіти в аеропорт "Внуково" о 18:20 за Києвом. З самого ранку у "Внуково" з'їхалися правоохоронці, ОМОН, пізніше і прихильники Навального. Ближче до вечора в аеропорту почалися затримання.