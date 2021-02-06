У російській колонії помер українець без медичної допомоги, - правозахисники

В російській колонії внаслідок неналежного надання медичної допомоги помер громадянин України Володимир Здоренко. Кримчанин помер вранці 5 лютого.

Про це повідомляє кримська правозахисна група з посиланням на провідного експерта Регіонального центру прав людини Романа Мартиновського.

За словами Мартиновського, Володимир Здоренко, 1971 року народження помер вранці в суботу в ВК-1 Адигеї Росії.

Здоренко був засуджений в Криму за крадіжку. В порушення Міжнародного гуманітарного права українець у 2019 році був вивезений до Росії для відбування покарання.

У місцях позбавлення волі його заразили ВІЛ-інфекцією. Українцю не була надана необхідна медична допомога, що також є порушенням Міжнародного гуманітарного права, зазначають правозахисники.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков заявив, що українська сторона вимагає включити питання тюрми "Ізоляція" на порядок денний ТКГ.

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вимагав від бойовиків забезпечити Червоному Хресту доступ до незаконно утримуваних українців.