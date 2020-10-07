У Росії горять склади боєприпасів, почалися вибухи

В Рязанській області (Росія) сталася пожежа на території військової частини, чутні вибухи боєприпасів. Інформації щодо постраждалих немає.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

У зв'язку з цим евакуювали невелике селище Кузьминка, яке знаходиться в 3 км від полігону. В населеному пункті проживає 25 осіб.

Це підтвердили у прес-службі Західного військового округу (ЗВО). За її даними, в середу, 7 жовтня, на території розташованого в лісі складу боєприпасів ЗВО в районі селища Желтухино Рязанської області загорілася трава. Потім вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів.

"В даний час на технічній території військової частини відзначаються окремі вибухи боєприпасів. Згідно з доповіддю з місця особовий склад і цивільний персонал евакуйовано. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Йорданії стався вибух на складі боєприпасів.

Також у вересня стався пожежа на чеських складах з боєприпасами, людей тоді евакуювали.

Крім того, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховому складському приміщенні виникла пожежа.